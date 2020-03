Haaland og lagkameratane tilbake på treningsfeltet

sport

Det er første gong på eit par veker at Erling Braut Haaland og lagkameratane hans får høve til å trene organisert. Men i starten får dei berre vere saman to og to på treningsfeltet. Det fortel midtbanespelar Emre Can.

– Måndag køyrer vi på. Vi ønsker å starte opp igjen roleg i veldig små grupper på to personar, seier han til TV-kanalen Sport1.

Dortmund-spelarane har til liks med dei fleste fotballproffar rundt om i Europa måtta halde seg i form på eiga hand dei siste vekene.

Bundesliga er mellombels stansa til 30. april på grunn av koronaviruset, og det er slett ikkje sikkert at ein kjem i gang med kampar igjen i vår. Can erkjenner at uvissa er vrien å handtere.

– Det er fint å få gjere noko og å ha oppgåver igjen. Det er viktig for oss å komme tilbake på banen.

Dortmund ligg på 4.-plass i Bundesliga, fire poeng bak serieleiar Bayern München. Det betyr at Haalands klubb har gullsjanse dersom sesongen på eit tidspunkt kan takast opp att.

– Det vil bli veldig, veldig vanskeleg. Vi skal framleis møte Bayern og Leipzig. Vi har ein god tropp, og sjølv om det ikkje blir enkelt, trur eg framleis at det er mogleg, seier Can.

