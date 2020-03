OL får førsteretten – friidretts-VM blir utsett til 2022

sport

VM i Eugene i den amerikanske delstaten Oregon skulle etter planen gå av stabelen i august neste år, men det krasjar med dei nye datoane for OL: 23. juli–8. august.

WA skriv i ei pressemelding at dei støttar OL-datoane som vart kunngjorde måndag. Samtidig opplyser dei at dei jobbar med nye datoar for friidretts-VM i 2022.

– Alle må vere fleksible og inngå kompromiss, og derfor samarbeider vi no med arrangøren av VM i Oregon om nye datoar i 2022. Vi snakkar òg med Samveldeleikane og EM-arrangøren.

Det ligg òg i korta at VM i symjing må flyttast som følgje av OL-utsetjinga. Opphavleg skulle meisterskapen i Fukuoka i Japan gå 16. juli–1. august neste år.

