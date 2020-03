Talet på koronasmitta i Japan har auka kraftig etter OL-utsetjinga

sport

Tokyos ordførar ber no befolkninga om å vere heime, og det har òg vorte antyda at ein må ty til nedstenging av den japanske hovudstaden.

Dei kraftig stigande tala og det strenge tiltaket til styresmaktene kort etter at OL vart utsette, gjer at parlamentet og innbyggarane set spørsmålsteikn ved om at japanske helsestyresmakter har undervurdert utbrotet og forseinka tiltaka i håp om at sommarleikane kunne starte 24. juli som planlagt.

No som OL er utsette, mistenkjer fleire at talet på personar med påvist smitte har auka kraftig fordi det ikkje lenger er noko poeng å skjule det.

– For å gi inntrykk av at byen hadde kontroll på koronaviruset, lét Tokyo vere å innføre strenge reglar. Det gjorde at talet på pasientar såg lågare ut, hevdar Japans tidlegare statsminister Yukio Hatoyama på sin twitterkonto.

«Koronaviruset har fått spreie seg mens dei venta. For Tokyo-guvernør Yuriko Koike var det OL først og ikkje Tokyos innbyggarar», skriv han ifølgje nyheitsbyrået AP.

Ekspertar har funne ut at det har vore ein kraftig auke i talet på smitta i Tokyo, Osaka og andre befolkningstette område.

Japans statsminister Shinzo Abe sa laurdag at landet er på randa av eit stort virusutbrot som vil vere vanskeleg å spore og halde under kontroll.

(©NPK)