Eliteserieklubbane får trene organisert – kvinnefotballen ventar på styresmaktene

Tysdag morgon kom beskjeden til klubbane i Eliteserien og førstedivisjon om at dei får vende tilbake til treningsfelta og trene organisert frå og med 1. april.

Norsk Toppfotball (NTF) tok avgjerda måndag kveld etter å ha gått lei av å vente på ei avklaring frå helsestyresmaktene, skriv VG.

Vedtaket inneber framleis at klubbane følgjer rådet frå styresmaktene om uteaktivitet. Spelarane kan trene i små grupper på opp til fem personar så lenge alle held éin meters avstand til kvarandre.

Sit på gjerdet

Hos Toppfotball Kvinner, som organiserer Toppserien og førstedivisjon, ventar ein framleis på ei avklaring frå styresmaktene om kva som er lov og ikkje. Fleire klubbar sit med stengde banar, og spelarane må framleis trene individuelt på heimebane.

– Vi har venta på råda frå helsestyresmaktene som vi skulle få via fotballforbundet. Vi har framleis ikkje fått noka avklaring, men vi ventar inntil vidare. Vi er nøydde til å halde oss til avgjerdene til styresmaktene, seier dagleg leiar Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner til NTB.

Ho fortel at ein «berre sit og trippar» i vente på klare retningslinjer. Spelarane ønsker å trene så snart som mogleg.

– Alle er fortvila og i villreie. Det kjem råd den eine dagen, og så kjem det kontrabeskjed den nesten. Det er ein heilt spesiell situasjon. Spelarane våre er heilt avhengige av å kunne utøve profesjonen sin, seier Jørgensen.

Uvisse

Toppfotball Kvinner-sjefen seier at spelarar har opplevd å bli jaga vekk frå lokale baner dei siste vekene sjølv om dei har trena utan nokon andre i nærleiken.

– Vi snakkar om toppidrettsutøvarar, som blir jaga vekk sjølv om dei er heilt åleine. Det er ein situasjon som det er umogleg å rette seg etter. Vi må få klare råd så raskt som mogleg om kva som er lov.

Beskjeden frå Jørgensen er den same som den idrettspresident Berit Kjøll har sendt til helsedirektør Bjørn Guldvog.

– I dag er det betydeleg uvisse blant forbunda og medlemmene våre rundt kva som er lov og kva som ikkje er lov etter vedtaket. Uvissa knytt til forståinga av vedtaket inneber auka risiko for ulik praksis i ulike kommunar og ulike idrettar, og vi opplever òg svært ulikt tilgjenge til å drive idrett, skriv Kjøll.

Tok tid

Forbodet mot organisert trening vart innført for om lag to veker sidan på grunn av spreiinga av koronaviruset. Også NTF ønskte i utgangspunktet å vente på presiseringar frå helsestyresmaktene før dei gjorde endringar i treningspraksisen. Men sidan det drog ut i tid, vel dei å opne opp for trening i mindre grupper frå onsdag.

– Det er både vår skuld og ikkje skulda vår at det har teke lang tid. Når det har drege ut så langt i tid, så seier vi at vi følgjer det som gjeld i dag. Så kan ein diskutere om det burde skjedd fortare, men no er det historie, seier styreleiar Cato Haug i NTF til VG.

