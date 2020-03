Idrettspresidenten får svar frå helsedirektøren onsdag

sport

– Eg har snakka med Berit Kjøll i dag og sagt at vi ein gong i morgon vil komme med eit tydeleg svar og forhåpentleg eit godt svar for idretten, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB etter den daglege pressekonferansen tysdag.

– Dei same reglane gjeld for idretten som for all annan aktivitet, at vi ikkje skal vere i grupper på fleire enn fem og ha to meters avstand til kvarandre i det offentlege rommet, men eg håper vi kan gi litt meir konkrete retningslinjer for idretten, og fagfolka våre arbeider med det no.

Norges idrettsforbund (NIF) sende førre onsdag eit brev til Helsedirektoratet med oppmoding om ei klargjering av vedtaket frå 12. mars om forbod mot idrettsarrangement, organisert idrettsaktivitet og stenging av mellom anna symjehallar. Bakgrunnen er at tolking og praksis for gjennomføring av vedtaket er ulik rundt om i kommunane.

Resultatet er, ifølgje ei pressemelding frå NIF, uvisse og mange spørsmål frå heile idrettsrørsla. Idrettspresident Kjøll bad tysdag om ei straksavklaring.

– I dag er det stor uvisse blant forbunda og medlemmene våre om kva som er lov, og kva som ikkje er lov etter vedtaket, og vi får derfor svært mange spørsmål om dette. Uvissa knytt til forståinga av vedtaket inneber auka risiko for ulik praksis i ulike kommunar og ulike idrettar, og vi opplever òg svært ulikt tilgjenge til å drive idrett, skriv Kjøll.

– Vi ønskjer naturlegvis at medlemmene våre lèt vere å utøve aktivitet i strid med vedtaket eller i strid med råda frå norske helsestyresmakter, men dette er svært krevjande utan ytterlegare rettleiing om korleis vedtaket skal forståast, heiter det vidare.

Helsedirektøren varslar at tilrådingane vil komme på pressekonferansen på onsdag.

(©NPK)