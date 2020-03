Langrenn med hovudsponsor på plass

sport

Det er Sparebank 1 som held fram som hovudsponsor etter først å ha sagt opp avtalen sin mot slutten av fjoråret. Både NRK og Adresseavisen publiserte saka tysdag formiddag.

NTB veit òg at avtalen har vore klar ei stund, men at partane har venta med å sleppe nyheita til dei fann eit passande tidspunkt.

Allereie for ein månad sidan gjekk rykta om at Sparebank 1 likevel ville forlenge med Skiforbundet.

I ei pressemelding heiter det at det ligg ei moglegheit for forlenging av avtalen med tre nye år.

Hovudsponsoravtalen kjem midt i ein periode der Skiforbundet slit med økonomien og har permittert nesten 100 av sine tilsette. Sponsormarknaden er i tillegg svært tungt grunna koronaepidemien.

Avgjerande

– I dagens situasjon er det avgjerande for å drifte på toppnivå som no. Det er ikkje berre ein vesentleg bidragsytar, men ekstremt viktig, i heile totalen, seier langrennssjef Espen Bjervig til NRK.

Det årlege beløpet for avtalen er fem millionar kroner mindre enn det har vore den siste tida, og dette betyr at stipendet for utøvarane forsvinn. Utøvarane må òg selje eigen reklame.

– Dei får moglegheit til å hente inn dei tapte «stipendinntektene» ved å gå ut og selje sjølv. Det er kanskje ikkje den beste timinga slik marknaden er no, men eg trur utøvarane har ei sterk forankring spesielt lokalt. I tillegg kan òg klubbane til utøvarane få moglegheit til å bruke sine sponsorat på utøvarane. Det er òg noko som er etterspurt. Er det utøvarar som slit med å hente inn sponsorar, så får vi sjå kva vi i Skiforbundet kan hjelpe til med, seier Bjervig.

Teke opp

Forhandlingane om ein ny avtale vart tekne opp igjen for nokre veker sidan.

– Vi er glade for at vi til slutt fekk ein avtale som begge partar er fornøgde med, og at vi kan halde fram som hovudsponsor for Noregs nasjonalsport. I ei vanskeleg tid for idretten er det viktig å få ein tryggleik for vidare satsing, både for elite og breidde, seier styreleiar Richard Heiberg i Sparebank 1 Gruppen i ei pressemelding.

