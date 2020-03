Toppklubbar med permitterte spelarar blir åtvara

sport

– Dei som har permittert spelarane, kan framleis ikkje drive treningar. Du kan jo ikkje påleggje tilsette arbeidsoppgåver samtidig som du har permittert dei, åtvarar leiar Joachim Walltin i spelarorganisasjonen Niso overfor VG.

9 av 16 klubbar i Eliteserien har permittert spelarar. NTFs vedtak om organisert trening i mindre grupper kan få nokre av dei til å gå tilbake på permitteringane.

Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth er krystallklar på at han ikkje kjem til å trene med laget så lenge han er permittert.

– Vi har fått beskjed om at treningane kan starte opp igjen i morgon. Men eg kan seie det med ein gong: Det er fullstendig uaktuelt å utføre arbeid når ein ikkje får lønn for det, seier han til TV 2.

Ein klubb som Haugesund uttaler at dei vurderer å trekke tilbake permitteringane. Mjøndalen skal ha påpeika over for spelarane at dei har same moglegheit.

– Om dette er nok til å fjerne permitteringane, er ei klubbavgjerd, seier Gauseth.

(©NPK)