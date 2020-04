Helsedirektøren: Ingen ball på hovudet og i hendene

sport

Det betyr at det ifølgje helsedirektøren er uaktuelt for handballspelarar å kaste ballen til kvarandre av omsyn til koronasituasjonen.

– Smitterisikoen aukar vesentleg ved heading og om ein rører ballen. Eg er gammal handballspelar, og det er slik at om ein tek i ein handball og kastar den vidare, er det ein risiko for at ein overfører smitte. Så i handball er dette uaktuelt, seier Guldvog til NTB.

Han seier at det òg er uaktuelt at fleire fotballspelarar tek i same ball.

– Alle idrettar der ein har med utstyr å gjere, må ein organisere det slik at folk ikkje tek på det same utstyret, seier han.

– Går det an å sjå for seg når ein kan starte opp igjen med til dømes fotballkampar?

– Det er nok når smitten anten er så låg at vi har så å seie full kontroll på han, eller at vi har hatt ei stor smitteutbreiing i befolkninga og at vi har fått ei form for immunitet. Det siste er usikkert om vi når, og eg kan ikkje gi noko eksakt svar på når vi kan sjå på fotball på vanleg måte, seier Guldvog.

(©NPK)