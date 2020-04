Kviterussiske fans boikottar fotballkampar

sport

I Kviterussland rullar toppfotballen vidare sjølv om resten av Europa har stoppa idretten som følgje av koronapandemien. Så langt har kampane òg gått for meir eller mindre fulle tribunar, men det kan det bli ei brå endring på no.

Supporterklubbane til Sjakhtjor Soligorsk og Neman Grodno uttaler nemleg at dei vil boikotte kampar «fram til den epidemiologiske situasjonen tillèt oss å returnere til tribunen».

Sjakhtjor Soligorsk-fansen oppmodar òg det nasjonale fotballforbundet til å vise mot og stoppe ligaspelet, slik resten av verda har gjort.

Neman Grodno-supporterane har før uttalt at dei ikkje vil dra på kampar, og at dei har oppmoda supporterane til andre lag til å gjere det same.

Speler vidare

Den kviterussiske eliteserien vart sparka i gang for to veker sidan. Sist helg vart det delt ut handsprit til tilskodarane, og somme fekk målt temperaturen. Men få hadde på seg ansiktsmasker under kampane, skriv nyheitsbyrået AP.

Presidenten i landet, Aleksandr Lukasjenko, har støtta avgjerda om å halde fram med å spele fotball- og ishockeykampar. Også fotballpresident Vladimir Bazanov gjer det tydeleg at planen er å spele vidare.

– Kvifor skulle vi ikkje spele? Har vi unntakstilstand i landet? Dette er ikkje ein alvorleg situasjon, og derfor startar vi sesongen som vanleg, sa Bazanov.

TV-suksess

Som eit resultat av at all annan fotball i Europa er stoppa inntil vidare, har den kviterussiske serien hatt stor suksess på TV-marknaden. I helga rapporterte nyheitsbyrået Reuters at TV-rettane til ligaen er seld til ti ulike land, blant dei Russland, Israel og India.

– Det er ein situasjon vi aldri har opplevd før, sa talsmann Aleksandr Alejnik i det kviterussiske fotballforbundet.

Måndag vart det første dødsfallet som følgje av koronaviruset registrert i Kviterussland. Då var det påvist 152 smittetilfelle i landet.

