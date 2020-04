Regjeringa forbetrar rammevilkåra for hestesport, hestehald og hesteavl

sport

Dette vart kjent i ei pressemelding lagt ut på nettsida til landbruks- og matdepartementet onsdag. Fritaket for statsavgift har òg tilbakeverkande kraft for januar og februar. Totalt kan dette utgjere rundt 80 millionar kroner.

I pressemeldinga heiter det at «overskuddet fra Norsk Rikstotos spillprodukter på trav- og galoppløp er den viktigste finansieringskilden for norsk hestesport, hestehold og hesteavl. Den pågående situasjonen med smitte og strenge myndighetstiltak knyttet til covid-19-pandemien har ført til at alle løp på landets trav- og galoppbaner er innstilt. Dette fører til betydelig inntektsbortfall for hestenæringen og en krevende likviditetssituasjon for Norsk Rikstoto».

Fritak

Regjeringa har derfor vedteke å fremme forslag om å frita Norsk Rikstoto frå plikt til å betale totalisatoravgift til staten for heile året 2020. Normalt betaler Norsk Rikstoto 3,3 prosent av totalomsetninga i totalisatoravgift. I statsbudsjettet for 2020 var inntekter frå denne avgifta budsjettert til 120 mill. kroner.

– Eg er oppteken av å hjelpe hestenæringa i denne vanskelege tida. Mange av dei tiltaka regjeringa allereie har sett i verk kjem òg hestenæringa til gode. Gjennom å frita Norsk Rikstoto frå plikt til å betale totalisatoravgift i 2020, vil regjeringa ytterlegare avgrense dei negative konsekvensane av koronasituasjonen for norsk hestesport, hestehald og hesteavl, seier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF).

Mange arbeidsplassar

Ifølgje Norsk Rikstoto omfattar hestenæringa 16.000 arbeidsplassar. Desse står i fare for å bli borte om koronapandemien held fram.

– Dette var svært viktig for Norsk Rikstoto og hestesporten, både for å kunne sikre ein ansvarleg eigenkapital for Norsk Rikstoto i samsvar med Stiftingslova gitt denne uføreseielege krisa vi er, og sist, men ikkje minst, å kunne sikre overføringane til formålet så langt det er mogleg i denne kritiske perioden, seier administrerande direktør i Norsk Rikstoto, Camilla Garmann i ei eiga pressemelding.

(©NPK)