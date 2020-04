Fotballsesongen i Belgia blir stansa – Brugge blir utpeika til seriemeister

sport

Det opplyser den belgiske ligaforeininga Pro League på nettsidene sine etter eit møte med klubbane torsdag.

Avisa Het Laatste Nieuws skriv at det einaste som står att før sesongen blir stoppa, er at generalforsamlinga i ligaen godkjenner tilrådinga i styret 15. april. Det er som ein formalitet å rekne.

Ligastyret opplyser mellom anna at dei har vurdert det slik at det er usannsynleg å spele fotballkampar igjen før 30. juni.

– Styret har einstemmig vedteke at det ikkje er ønskeleg å halde fram ligaen etter 30. juni. Som følgje av dei nemnde elementa, har styret formulert eit einstemmig råd til generalforsamlinga om ikkje å ta opp att sesongen 19/20 og å akseptere den noverande stillinga i ligaen som endeleg resultat, heiter det i ei pressemelding på nettstaden i den belgiske ligaen.

Styret har dessutan sett ned ei arbeidsgruppe som skal løyse andre sportslege og økonomiske flokar som følgje av ligastansen. Det er førebels ikkje bestemt kva som skjer med den belgiske cupfinalen mellom Brugge og Antwerpen, som skulle vore spelt 22. mars.

Arbeidsgruppa skal òg vurdere kva som blir gjort med nedrykk og fordeling av europacupplassar. Fleire belgiske medium hevdar at ingen rykkar ned, og at serien blir utvida med to opprykksslag neste sesong, ifølgje nyheitsbyrået Ritzau.

Avgjerda om å stoppe fotballen i Belgia kan vere den første i ei lang rekke slike avgjerder i Fotball-Europa. Per dags dato er alle europeiske ligaer utanom den kviterussiske stansa inntil vidare.

(©NPK)