Helsedirektoratet: Neppe fotballstart før til hausten

Frigjeringsdagen 8. mai går utan publikum, medan justisminister Monica Mæland onsdag tok opp att at nordmenn må vere førebudde på at 17. mai blir «annleis».

Likevel satsar NFF på at fotballsesongen skal kunne gjennomførast, seier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

– Vi har ein ambisjon om å fullføre dei største ligaene våre, Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon, med alle kampar, seier generalsekretæren i NFF, med atterhald om når sesongen blir sett i gang.

Startskotet for Eliteserien har førebels vorte utsett til siste halvdel av mai på grunn av koronautbrotet i Noreg.

– Ganske sannsynleg

NTB spurde Helsedirektør Bjørn Guldvog om kor sannsynleg han meiner det er at norsk fotball må vente på oppstart til seinsommaren eller tidleg haust, med referanse til utsetjingane av alle landskampar og annan fotball i regi av Uefa.

– Eg trur det er ganske sannsynleg, og eg synest det høyrest ut som eit riktig val (av Uefa). Fotball er ein kontaktidrett der menneske er i nærkontakt og der mange rører den same ballen. Så lenge det er betydeleg smitte i befolkninga, vil òg ein fotballkamp utgjere ein betydeleg smitterisiko, seier Guldvog.

Smertegrense

Bjerketvedt seier på sjølvstendig grunnlag at NFF vil gjere vurderingar av oppstartstidspunkt i god tid før datoane for den noverande utsetjinga nærmar seg.

– Oppstarten er opp til koronasituasjonen, seier NFFs generalsekretær.

Tidlegare har Bjerketvedt uttalt at det finst ei smertegrense for når toppfotballen må starte igjen for at det skal vere mogleg å få gjennomført alle kampane i sesongen.

– Det vil vere mogleg etter kvart å definere ei smertegrense for å gjennomføre full sesong. Det er framleis det vi har som ambisjon, sjølv om det blir færre månader å spreie konkurransane på, sa Bjerketvedt til NTB tidlegare i veka.

Virussituasjonen skaper òg problem for NM i fotball, med fare for nedkorting og at færre lag kan delta.

– Vi har førebels ikkje byrja å vurdere det, men må sjølvsagt ta stilling til alle desse problemstillingane, svarer Bjerketvedt.

