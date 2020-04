Skuffa Graham Hansen om EM-utsetjinga: – Kom ikkje som noko stor overrasking

sport

Leiinga i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) informerte onsdag representantar frå sine 55 medlemsland om det planlagde sluttspelet for neste år blir flytta. Avgjerda er samtidig ikkje offisielt stadfesta.

Utsetjinga har smmenheng med at både fotball-EM for menn og Tokyo-OL måtte utsetjast til neste år som følgje av viruspandemien.

– Så klart er det tungt at dei vel å flytte EM, men det kjem ikkje som noko stor overrasking, seier ein skuffa Graham Hansen til NTB.

På spørsmål om utsetjinga ikkje kjem som ei overrasking fordi ho meiner Uefa nedprioriterer kvinnene, eller fordi det hadde vorte vanskeleg med to meisterskapar same sommar, svarer Barcelona-spelaren kort:

– Begge deler. Det er ein kombinasjon.

Får støtte

Graham Hansen prøver samtidig å sjå det positive i situasjonen.

– Vi må berre bruke dette til noko positivt, sjølv om vi aller helst skulle ha spelt EM sommaren 2021, seier ho.

Det er Frida Maanum, som til dagleg spelar i Linköping i Sverige og har 32 A-landskampar, heilt samd i.

– Det er utruleg kjipt at det blir tre år mellom meisterskapane, spesielt med tanke på den auka interessa rundt damefotball etter fjorårets VM, påpeikar ho.

– Som forventa

Også landslagstrenar Martin Sjögren er skuffa og meiner det er synd for kvinnefotballen at meisterskapen er flytta. Men han ser ei logisk årsak til det:

– Det er sjølvsagt kjedeleg, men når beskjeden kom om at OL òg skulle flyttast, var dette som forventa, seier landslagssjefen og held fram:

– Vi såg store moglegheiter med å avvikle EM for herrane og damene den same sommaren, og gjere det til ein «supersommer» for fotballen. Meisterskapane er veldig viktige for interessa for kvinnefotballen, og no går det ytterlegare eit år utan ein stor meisterskap, sukkar Sjögren.

– Det er veldig synd for heile damefotballen, avsluttar han.

(©NPK)