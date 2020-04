Tour de France-sjefen varslar avlysning dersom det blir tilskodarnekt

sport

Det er framleis ikkje vedteke om og i kva grad viruspandemien påverkar årets utgåve av det mest prestisjetunge sykkelrittet i verda. Arrangøren har samtidig ingen planar om å avvikle rittet utan omsyn til kostnaden.

– Tour de France vil ikkje bli køyrd for «lukkede dører», seier den mektige Tour de France-direktøren Christian Prudhomme til franske Sports Auvergne.

Intervjuet er attgjeve av mellom andre Cyclingnews.

Årets ritt skal etter planen innleiast i Nice 27. juni. Tradisjonen tru skal vinnaren hyllast etter avslutningsetappen på Champs-Élysées 19. juli dersom rittet går som planlagt.

Franske styresmakter og representantar for arrangøren har i lengre tid halde samtalar om utsiktene for å kunne gjennomføre 2020-utgåva. Frankrikes idrettsminister Roxana Maracineanu sa nyleg at alle moglegheiter blir haldne opne.

Eit scenario har vore å gjennomføre rittet utan tilskodarar. Både høgtståande politikarar og utøvarar har uttrykt skepsis til ei slik løysing. Rittsjef Prudhomme avviser òg at det er aktuelt.

– Tour de France er inderlighet, entusiasme og framfor alt smil. Vi må kunne sjå dei smila, seier han.

Framleis har Tour-direktøren håp om at årets utgåve kan gå som planlagt. Samtidig innser han at utviklinga i virussituasjonen avgjer.

– Eg ønsker at Tour de France skal avviklast i sommar. Ikkje berre for Tourens skuld. Viss vi må avlyse, er det fordi at landet er i ein katastrofal situasjon. Det håper eg sjølvsagt ikkje, seier Prudhomme.

(©NPK)