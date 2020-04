Tour of Norway avlyst for andre gong

sport

Den endelege nådestøyten kom då Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) valde å innstille alle ritt ut mai.

Tour of Norway vart etter mykje om og men flytta til 21.- 24. mai.

– Gitt alvorsgrada i helsesituasjonen i verda og for å kjempe mot spreiinga av covid-19-viruset har UCI saman med ryttar- og lagorganisasjonane bestemt seg for å forlengje konkurransepausen til 1. juni. Som eit resultat av dette er det òg nødvendig å avlyse Tour of Norway, heiter det på nettsida til rittet.

I desember i fjor vart det bestemt at Tour of Norway skulle ha eit kvileår i 2019 fordi finansieringa ikkje var på plass. Denne avgjerda vart omgjord 6. mars.

Denne gongen var det koronaviruset som stoppa rittet, som har vore arrangert kvart år sidan 2011.

(©NPK)