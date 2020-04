Fotballforbundets koronavitreglar er klare

sport

– Vi er glade for at fotballbanane i landet igjen kan opnast for aktivitet. Dette er det no opp til baneeigarane å vurdere. Føresetnaden for å drive aktivitet er at smittevernreglane blir etterlevde, og her har vi eit ansvar for å sikre at dette skjer innanfor regelverket, seier generalsekretær Pål Bjerketvedt i Fotballforbundet (NFF).

– Vi har derfor laga enkle og tydelege koronavitreglar for fotballen, som klubbane skal nytte.

Reglane tek utgangspunkt i gjeldande smittevernfaglege vedtak og tilrådingar, under dette fellesidrettslege tilrådingar frå Norges idrettsforbund. Ni reglar er presenterte på nettstaden til forbundet.

1. Det bør vere ein vaksen person til stades per gruppe.

2. Ikkje fleire enn fem per gruppe: Fire spelarar og ein trenar/leiar/vaksen.

3. Alltid to meters avstand eller meir.

4. Det er ikkje tillate med aktivitetar der spelarane kjempar om ballen eller på annan måte er i fysisk nærkontakt med kvarandre.

5. Hugs at ballen er ei potensiell smittekjelde og må reingjerast med såpe før og etter bruk.

6. Ikkje ta på ballen med hendene og unngå heading.

7. Kjegler og anna utstyr bør handterast av ein og same person gjennom heile aktiviteten.

8. Felles garderobar skal ikkje nyttast.

9. Hugsar gode hygienerutinar i samband med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutinar for grundig vask av hendene før og etter aktiviteten.

(©NPK)