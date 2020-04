Johaug må vente til hausten med landslagsøkter

sport

Koronavirus-pandemien stoppa langrennssesongen tidlegare i mars. Han vil truleg også gjere treningsopplegget i vår og sommar uvanleg for Johaug.

– Eg reknar med at alle samlingar er avlyste framover. Det ligg vel ikkje an til så mange rulleskirenn i sommar heller, seier Johaugs manager Jørn Ernst til NTB.

– Korona-situasjonen har ikkje hatt dei store praktiske innverknadene for Therese hittil. Det er jo ein litt roleg periode for langrennsløparar no. Og ho veit jo alt om å ikkje vere med på fellestreningar og -samlingar.

Johaug var stengt ute frå trening og konkurransar i 16 månader etter ein positiv dopingprøve. Ho trena mykje for seg sjølv, kom tilbake og var betre enn nokon gong i ski-VM i Seefeld i fjor.

Johaug vann verdscupen samanlagt heilt overlegent. Det siste rennet for sesongen vart tremila i Holmenkollen der ho tapte for Frida Karlsson og vart nummer to.

– Kva samlingar framover er definitivt avlyste?

– Svaret er vel at ikkje noko er definitivt avlyst. Men på grunn av dei restriksjonane som ligg frå helsestyresmaktene, har vi teke høgde for at det ikkje blir mogleg å gjennomføre samlingar i Noreg før etter sommaren. Det mest sannsynlege er at det vil ta lengre tid før vi kan dra utanlands, seier langrennssjef i skiforbundet Espen Bjervig til NTB.

Det store målet til langrennsløparane neste vinter er VM i Oberstdorf.

