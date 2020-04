Skiskyttarforbundet ventar på Kollen-avklaringar – ser på kostnadskutt

sport

Renna, som skulle vore arrangerte frå 20. til 22. mars, måtte avlysast som følgje av tiltaka som er sett i verk for å få kontroll på viruspandemien. Kampen mot viruset har påført mange forbund inntektstap og ekstrautgifter.

For skiskyttarforbundet peikar det avlyste Kollen-arrangementet seg ut.

– Det største tapet for forbundet er inntekter knytte til verdscupavslutninga i Holmenkollen. Vi har outsourcet arrangementet til Holmenkollen Skifestival, og det blir framleis jobba med å få eit fullstendig bilete over den økonomiske situasjonen, seier generalsekretær Anne Varden til NTB.

– Det som er hundre prosent sikkert er at det får negative konsekvensar for både Holmenkollen Skifestival og Norges Skiskytterforbund, men kor stort det endelege tapet blir, er på noverande tidspunkt usikkert. Holmenkollen Skifestival har løpande dialog med kreditorar, og det finst førebels ikkje noko fordeling av redningspakken til idretten på dei avlyste arrangementa, held ho fram.

Permisjonar

Norges Skiskytterforbund har i første omgang permittert 24 personar til veka over påske som følgje av aktivitetsstansen koronaviruset har medført. Varden understrekar samtidig at alle ikkje er permitterte 100 prosent.

Permisjonane råkar både administrasjonen og det sportslege apparatet.

Vidare blir det jobba no med å sjå på kostnadsbesparende tiltak slik at forbundet er rusta til å møte dei utfordringane som kan komme.

– I utgangspunktet er ikkje budsjettet romsleg. Vi har vore gjennom nokre år der vi har køyrt fleire rundar med kostnadsreduksjonar, og for kvar gong blir moglegheitsrommet mindre, seier Varden, men peikar mellom anna på at det ligg enkelte reine innsparingar i at aktiviteten er stansa opp.

– Er det behov for ytterlegare tiltak, vil vi måtte fremje forslag om ytterlegare permisjonar for ein periode. Utover det har ikkje vi mange store postar i budsjettet som vi kan redusere utan at det kan gå utover tilbodet vårt, seier generalsekretæren.

Eventuelle vidare permisjonar vil bli vedtekne på eit ekstraordinært styremøte 14. april.

Nyleg vart det bestemte at dagens landslagsstruktur med sju landslag ligg fast før neste sesong.

Spennande sponsorjakt

Skiskyttarforbundet har dei siste åra jobba hardt for å skaffe inntekter frå nye sponsorar. At dette arbeidet blir meir utfordrande som følgje av viruspandemien, har ikkje Varden fått nokon signal på per nå.

– Vi må forhalde oss til signala vi får frå dei vi er i dialog med, både av eksisterande og nye partnarar. Førebels har vi ikkje fått noko signal som tilseier at vi bør vere bekymra for dei sponsorinntektene vi har budsjettert med. Men det kan jo skje, seier generalsekretæren – og legg til:

– Det er ikkje noko som er sikkert før ein har signert ein avtale, og vi har både avtalar som skal reforhandlast og nye avtalar der vi er på oppløpssida. Det er klart det er spennande.

For landslaga er det planlagt samlingar både i Noreg og internasjonalt i mai og juni. Kva som skjer med dei, er inntil vidare usikkert.

