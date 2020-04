Uefa held fast ved EM-planen

sport

Målet er at kampoppsettet og planane for den utsette meisterskapen blir blåkopiert neste år. Med andre ord ønsker ein framleis å spreie kampane på dei same 12 arenaene som opphavleg var planen.

Samtidig må det avklarast at dette lèt seg praktisk løyse.

«Uefa er i kontakt med alle 12 byar i saka, og ytterlegare informasjon kjem når det er klart», heiter det i ei fråsegn frå forbundet.

EM-sluttspelet skal no avviklast i perioden 11. juni til 11. juli neste år. Uefa er tydeleg på at intensjonen er å gjere færrast moglege endringar i planane som opphavleg vart lagt.

Amsterdam, Baku, Bilbao, Budapest, Bucuresti, København, Dublin, Glasgow, London, München, Roma og St. Petersburg er plukka ut som vertsbyar.

Noreg kan kvalifisere seg for sluttspelet gjennom omspelet i nasjonsligaen.

(©NPK)