Uefa-sjefen til angrep på belgisk fotball, rettar skarp åtvaring

Utspelet kjem etter at styret i Belgias ligaforeining, som den første i Europa, torsdag gjekk inn for å avslutte den inneverande sesongen. Bak tilrådinga låg ei erkjenning av at utsiktene for meir fotballspel denne sesongen er bleike.

Presidenten i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) meiner likevel at avgjerda om å runde av sesongen er prematur. Han ymtar i tillegg frampå om at det kan få strenge følgjer.

– Eg synest ikkje det er det rette å gjere. Solidaritet går ikkje berre éin veg. Du kan ikkje be om hjelp og deretter på eiga hand bestemme kva som passar deg best, seier Aleksander Ceferin til den tyske TV-kanalen ZDF.

– Og eg må seie: Belgiarane og dei som måtte vurdere det same akkurat no, risikerer deltakinga si i dei europeiske klubbturneringane neste år, legg han til.

Kan miste meisterligaplass

Det er venta at Club Brugge blir kåra til seriemeister i Belgia, og at ein såleis ikkje tek opp igjen inneverande sesong når viruspandemien på eit tidspunkt kjem under kontroll. Avlysinga skal endeleg stadfestast på generalforsamlinga 15. april.

Blir Club Brugge utropt til ligameister, vil storklubben normalt ha automatisk plass i gruppespelet i Meisterligaen neste sesong. Spørsmålet er om den plassen kan gå fløyten, i og med at Uefa signaliserer at plassane i utgangspunktet har som føresetnad at serien blir spelt ferdig.

Det siste poenget kjem fram i eit brev som torsdag gjekk frå Uefa til medlemsnasjonane. Der vart det oppmoda sterkt til ikkje å avlyse nokon nasjonale ligaer inntil vidare. Håpet er framleis at ligaene kan fullførast.

Opnar for tomme tribunar

Meisterligaen i inneverande sesong og Europaligaen er heller ikkje spelte ferdig, og til ZDF seier Ceferin at turneringane kan bli spelte ferdig for tomme tribunar. Han opnar for kampar både i juli og august, men ikkje utover hausten.

– Fotballen er absolutt ikkje det same utan fansen. Men det er definitivt betre å spele fotball utan fans, men vise det på TV, enn å ikkje ha noko i det heile, seier Uefa-presidenten.

