Framleis toppfotball i fire land: Ansiktsmasker, lite kontakt og mykje frykt

I Tadsjikistan i Sentral-Asia starta sesongen laurdag med supercupkampen mellom Istiklal og Khujand. Han gjekk for tomme tribunar.

– Vi er klar over at fotballen er stoppa nesten over alt, men takk Gud for at det ikkje er noko koronavirus i Tadsjikistan. Fotballsesongen kan starte her, seier Istiklal-manager Vitalij Levtsjenko.

I Nicaragua i Mellom-Amerika går òg fotballen vidare trass motstand og uvisse frå mange spelarar.

– Du går ikkje inn i ein 50-50-situasjon med same intensitet som før, seier Las Sabanas-keeper Carlos Mosquera til nyheitsbyrået Reuters.

– Vi prøver å unngå kontakt med andre spelarar. Vi er klar over kva som har skjedd i andre delar av verda og er bekymra, legg han til.

Spelarar har komme på banen iført ansiktsmasker for å verne seg mot mogleg koronavirus. Det er ikkje opna for publikum på kampane lenger.

Ingen pause

I Kviterussland er det derimot full gass innan idretten sjølv om tilskodarane har protestert nokre gonger.

Presidenten i landet Aleksandr Lukasjenko har støtta avgjerda om å halde fram med fotball- og ishockeykampar. Også fotballpresident Vladimir Bazanov gjer det tydeleg at planen er å spele vidare.

– Kvifor skulle vi ikkje spele? Har vi unntakstilstand i landet? Dette er ikkje ein alvorleg situasjon, og derfor startar vi sesongen som vanleg, sa Bazanov for ei veke sidan.

I helga vart den tredje serierunden gjennomført. Dei fleste kampane samla nokre hundre tilskodarar som alle måtte gjennom obligatorisk handvask og temperaturmåling ved inngangen.

Speleobjekt

Det blir òg spelt toppseriefotball i det afrikanske landet Burundi.

Speleselskap verda rundt søkjer desperat etter å ha objekt til kundane sine. Derfor opplever dei få fotballigaene som blir haldne oppe ein stor pågang for tida.

Det same gjeld interessa for TV-sende kampar.

