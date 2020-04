McLaren-sjefen: – Formel 1 treng store endringar for å overleve

sport

– Dette kan vere øydeleggjande for fleire av laga, og om berre eit par av dei bukkar under så vil heile Formel 1 vere i fare, seier Brown til BBC.

Kostnadssparande tiltak blir tema på eit møte mellom Formel 1-sjefane måndag.

Brown seier at budsjettaket på 175 millionar dollar (1,8 milliardar kroner) som skal innførast frå neste år må senkast betydeleg om sporten skal unngå katastrofe.

– Er det mogleg at eit par lag blir borte om vi ikkje taklar den noverande situasjonen aggressivt? Ja. Eg kan faktisk sjå for meg at fire lag blir borte om vi ikkje handterer dette på rett måte, seier han.

– Eg trur heller ikkje at folk vil stå i kø for å overta dei laga, slik det har vore før. Eg trur ikkje tidspunktet kunne vore verre. Formel 1 er i ein veldig sårbar situasjon no.

Store tap

Den mest prestisjetunge motorsportserien i verda har måtta avlyse eller utsetje dei åtte første løpa i sesongen. Ein håper å få gjennomført så mange løp som mogleg når viruskrisa er under kontroll, men kva løp det blir og når dei kan køyrast er førebels heilt usikkert.

Laga taper mykje pengar på utsetjingane, og dei har allereie vorte samde om ei rekke kostnadssparande tiltak. Brown meiner det er behov for mange fleire, og budsjettaket er blant det viktigaste.

– Alle er samde at vi må ned til 150 millionar dollar. Det store fleirtalet, inkludert eitt av dei tre store laga, er villig til å gå betydeleg lågare, seier McLaren-sjefen.

Ulike syn

Ifølgje BBC er det Mercedes som er villig til å senke budsjettaket ytterlegare, medan Ferrari og Red Bull motset seg det.

Sjølv ønskjer Brown eit tak på 100 millionar dollar, men han reknar med eit vanskeleg møte og er førebudd på å måtte inngå eit kompromiss.

McLaren er det første Formel 1-laget som har offentleggjort permisjon av tilsette.

– Det er den vanskelegaste avgjerda eg har måtta fatte, men vi hadde ikkje noko val, seier Brown.

