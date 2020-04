Bislett Games-sjef Hoen: – Ikkje overraskande og openbert riktig

sport

Bislett Game-sjef Steinar Hoen seier til NTB at avgjerda til regjeringa var venta etter signala som kom frå Danmark måndag. Der sa statsminister Mette Fredriksen at alle store arrangement fram til 31. august må avlysast.

– Store festivalar må rekne med å bli avlyste til over sommaren. Det gjeld alt der det ikkje er mogleg å halde seg innanfor dagens tometersregel om avstand. Dette kom ikkje overraskande og er heilt sikkert riktig. Vi ser at smittevernreglane fungerer, og at det er heilt openberra at vi skal halde fram med dei, seier Hoen til NTB.

Han seier at det blir telefonmøte onsdag om kva som skjer med Diamond League-stemne.

Bislett Games skulle etter planen vore det åttande Diamond League-stemnet i 2020. Som følgje av situasjonen rundt koronaviruset har likevel ikkje sesongen komme i gang.

Stemna i Doha, Shanghai, Stockholm, Napoli og Rabat er frå før utsette. Diamond League-leiinga har tidlegare vore klare på at ei alternativ terminliste kjem til å bli offentleggjort når tida er inne for det.

Bislett-sjef Hoen har peika på at friidretten er i den svært heldige situasjonen at eventuelle utsette arrangement kan flyttast til hausten, all den tid det òg då finst arrangørstader med sommarlege temperaturar.

Hoen, som sit i Diamond League-styret, har òg opna for eit seinsommarleg Bislett Games.

At Tokyo-OL er utsette til neste år frigir òg meir tid på kalenderen for friidrettsfolket, føresett at viruspandemien kjem under kontroll.

(©NPK)