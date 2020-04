Solskjær forsvarar spelarane: – Enkle målskiver

sport

– Nokon gonger blir fotballen ei enkel målskive. Eg synest det er urettferdig å kritisere enkeltpersonar eller fotballspelarar som gruppe, for eg veit at dei allereie gjer veldig mykje positivt i lokalsamfunnet. Spelarar gjer òg mykje for å hjelpe i situasjonen vi er i no, seier Solskjær i eit intervju med Sky Sports.

– Det går føre seg diskusjonar mellom spelarane og klubbane om kva slags bidrag dei skal gjere for å hjelpe. Dette er ingen enkel situasjon for nokon, og å bli kritisert på denne måten er urettferdig.

Helseminister Matt Hancock i England kravde førre veke at Premier League-spelarane skulle «gjere sitt» og godta lønnskutt. Mange har ytra det same på sosiale medium, særleg etter at spelarforeininga PFA setje seg imot forslaget frå Premier League om 30 prosents lønnskutt for alle PL-spelarar.

PFA peika på at det ville gi bortfall av skatteinntekter på 2,5 milliardar kroner og gå ut over helsevesenet (NHS).

