Stina Nilsson rett inn på landslaget i skiskyting

Beskjeden kom ikkje overraskande. Når ho er ein av dei beste langrennsløparane i verda og byter idrett over natta, er det ikkje utenkjeleg at ho har kapasitet til å hevde seg i ei anna grein også.

– Stine får plass på A-landslaget med eit individuelt opplegg som skal hjelpe til med å utvikle henne på standplass, seier hovudtrenar for landslaget Johannes Lukas til Expressen.

Stina Nilsson letta litt på sløret om skiskyttarlivet på pressekonferansen på tysdag.

– Eg vaknar kvar morgon og er preppa på å pepre ein masse skot. Eg angrar ikkje noko. Eg er veldig måldriven og elskar reisa inn mot målet. Heile skiskyttarfamilien har vore veldig snill. Det kjennest varmt og godt ut, sa Nilsson.

Ho fortel at ho enno ikkje har fått nokon stabilitet på standplass og at det blir ein tre–fire bom per runde.

Det kan fort endre seg. Det er lenge til sesongstart, og 26-åringen kan bli skummel om ho byrjar å treffe blinkane.

