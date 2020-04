Mourinho beklagar å ha brote reglane for sosial distanse

sport

Bildet av Mourinho saman med Tanguy Ndombele og andre spelarar på Hadley Common i Barnet har vorte hyppig delt på sosiale medium, skriv mellom anna BBC. Det same er eit bilde av Davinson Sánchez og Ryan Sessegnon som spring side ved side i den same parken.

Serge Aurier offentleggjorde like godt sjølv ein video der han joggar ved sida av ein annan person. Britiske styresmakter oppmodar folk til å halde seg heime for å unngå spreiing av koronaviruset, og om dei må gå ut så skal dei halde minst to meters avstand til alle som ikkje bur på same adresse.

– Eg medgir at eg ikkje handla i tråd med protokollen til styresmaktene, og at vi skal ha nær kontakt berre med dei vi deler bustad med, seier Mourinho i ei fråsegn.

– Det er avgjerande at vi alle gjer delen vår og følgjer rådet frå styresmaktene slik at vi kan støtte heltane i helsevesenet og redde liv.

London-borgarmeister Sadiq Khan fryktar at fotballspelarane set eit dårleg døme.

– Bekymringa mi er at folk, og særleg barn, som heiar på Tottenham ser desse bilda og tenkjer «om det er greitt for dei, kvifor skal ikkje eg gjere det same?», seier han til BBC.

Tottenham har allereie fått kritikk for å ha permittert tilsette i administrasjonen og skove storparten av lønnskostnadene deira over på styresmaktene.

– Alle spelarane våre har vorte mint om at dei skal overhalde sosial distanse under fysisk aktivitet utandørs. Vi vil halde fram med å innprente dei dette, heiter det i ei fråsegn frå klubben.

(©NPK)