OL-elden ikkje lenger på utstilling i Japan

sport

Det skjedde dagen etter at statsminister Shinzo Abe erklærte unntakstilstand i fleire regionar på grunn av auka spreiing av koronaviruset. Fukushima er ikkje blant dei, men elden er likevel fjerna for å unngå at folk stimlar saman for å sjå han.

OL-elden vart tent i Olympia i Hellas 12. mars og kom til Japan nokre dagar før det vart vedteke å utsetje Tokyo-leikane til neste år på grunn av viruspandemien. Den planlagde fakkelstafetten vart avlyst, men det vart bestemt at elden skal bli i Japan til neste sommar.

Først var det meininga å la den brenne på offentleg stad som eit symbol på kampen i verda mot pandemien.

– OL-elden kan bli lyset i enden av ein svært mørk tunnel for oss alle, sa IOC-president Thomas Bach.

Fukushima vart valt som første utstillingsstad fordi regionen i 2011 vart hardt ramma av eit jordskjelv som utløyste ein tsunami og nedsmelting av atomkraftverk.

No er det venta at Tokyo-arrangøren vil ta vare på elden på hemmeleg stad inntil det igjen blir vurdert trygt å stille han ut.

(©NPK)