Skytetrenaren om Stina Nilsson: Ingen andre i verda gjer dette

Nilsson blir motivert av glede over den nye idretten sin, og har på sosiale medium vist fram blåmerke på både kne og olbogar. Det manglar ikkje på innsatsen i iveren etter å bli god i ein ny idrett.

– Ho skyt 1200 skot i veka. Det er det ingen andre som gjer. Det kan eg garantere, seier skytetrenaren Jean-Marc Chabloz til SVT.

Det er berre to veker sidan det vart kjent at Stina Nilsson bytte ut langrenn med skiskyting. To veker før det igjen vart Chabloz kontakta av Nilsson.

– Ho ringde meg og sa «hei, det er Stina Nilsson, kan du hjelpe meg med skyting?» Slik starta det, og eg sa ja.

Vill og galen

I tre veker har dei to halde i hop. Tysdag vart det òg kjent at Stina Nilsson gjekk rett inn på Sveriges elitelandslag i skiskyting.

– Ho er den beste eg har hatt hittil. Stina har lært seg å skyte veldig fort. Eg trur at det har samanheng med at ho er vill og galen og at ho ser fram til kvar einaste økt på skytebanen. Eg trur det har ein stor samanheng med at ho har lært seg dette så fort.

Duoen snakkar allereie om at OL i Beijing i 2022 er det store målet.

Best

– Best allereie etter tre veker?

– Eg liker verkeleg det eg ser, men skiskyting er komplisert og del av ein prosess. Du har inngangen, sjølve skytinga, utgangen og total skytetid som berre blir raskare og raskare. Då eg heldt på, brukte vi dobbelt så lang tid på standplass som utøvarane gjer i dag. Det er ei utfordring, og det er kanskje der vi har mest å hente, meiner Chabloz.

Chabloz samanliknar Stina Nilsson med den tidlegare storløparen Magdalena Forsberg. Til liks med Nilsson var òg Forsberg langrennsløpar før ho skifta til skiskyting.

– Magdalena verka ofte heilt urørt på stadion og standplass. Det gjer òg Stina.

