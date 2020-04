Solskjær om overgangsvindauget: – Kan komme ein situasjon som vi kan utnytte

sport

Koronaviruset har sett ein stoppar for alle dei store ligaene, som Premier League, og skaper økonomisk trøbbel for fotballklubbar verda over.

Solskjær trur det er noko pengesterke Manchester United kan utnytte. Det seier han på spørsmål frå tidlegare lagkamerat Gary Neville på ein podkast laga for Sky Sports.

– Kven veit korleis overgangsmarknaden kjem til å reagere på dette. Kven veit kva klubbar som treng å selje spelarar? Det kan komme ein situasjon som ein kan utnytte, seier Solskjær.

Stjerneretur

Premier League har vorte utsett på ubestemt tid, og i tillegg til at Manchester United kan forsterke seg i overgangsvindauget, betyr utsetjinga at fleire stjernespelarar kan bidra når ligaen eventuelt startar igjen.

– Paul (Pogba) og Marcus (Rashford) har vore ute med skade. Dei har fått ein sjanse til å vere med i ein større del av sesongen enn dei hadde håpt på, seier United-manageren.

Før koronaviruset stoppa Premier League låg Manchester United på 5.-plass. Det kan gi spel i meisterligaen for neste år etter som byrivalen Manchester City er utestengt frå europacupen.

