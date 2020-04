Transfermarkt: Premier League-spelarane verd 20 milliardar kroner mindre enn før

sport

Premier League fryktar å måtte betale tilbake 10 milliardar kroner i TV-rettspengar dersom sesongen ikkje kan fullførast, og reduserte billett- og kampinntekter kan gjere at klubbane taper 14 milliardar kroner til saman. Men summen bleiknar ifølgje den anerkjende nettstaden mot verdifallet spelarane har hatt på overgangsmarknaden.

Transfermarkt anslår at spelarar fødd i 1998 eller seinare har mista 10 prosent av verdien sin, eldre spelarar 20 prosent. For dei 20 Premier League-klubbane utgjer dette eit verdifall på 20,6 milliardar kroner.

På verdsbasis blir verdifallet i overgangsverdien av fotballspelarar anslått til over 100 milliardar kroner.

– Børskursane har kollapsa, mange klubbar risikerer konkurs, og overgangsaktivitet har stoppa opp for dei fleste klubbar på grunn av all uvissa. Kutta reflekterer den ekstraordinære situasjonen vi er i, og vi kan ikkje sjå bort frå at ytterlegare kutt blir nødvendige, seier grunnleggjaren til nettstaden Matthias Seidel.

(©NPK)