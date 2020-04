Fifa-presidenten: – Ingen kamp er verd å risikere livet for

sport

Koronapandemien har sett ein stoppar for nesten all fotball verda over. Per no blir det spelt berre ligafotball i Kviterussland, Tadsjikistan, Burundi og Nicaragua.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) framhevar at dei vil oppmode alle nasjonar og konkurransar om å setje helsa først.

– Eg kan ikkje understreke det nok. Ingen kamp, ingen konkurranse, ingen liga er verd å risikere eit einaste menneskeliv for, seier Fifa-president Gianni Infantino i ei videomelding.

Ber om tolmod

Når dei store fotballigaene i Europa startar opp igjen, er usikkert. Bundesliga kan vere i gang igjen allereie i mai, men ligadirektør Christian Seifert ser ikkje for seg kampar med publikum før i 2021.

– Det vil vere meir enn uansvarleg å tvinge konkurransar til å halde fram før alt er 100 prosent trygt, seier Infantino.

– Viss vi må vente litt lengre, må vi gjere det. Det er betre å vente litt lengre enn å ta ein risiko, held han fram.

Turkmenistan tek opp att sesongen 19. april og sluttar seg dermed til ei svært lita gruppe nasjonar der det blir spelt fotball midt i koronakrisa.

Økonomisk støtte

Infantino opplyser om at nasjonale fotballforbund som slit økonomisk på grunn av koronapandemien, vil få hjelp frå Fifa.

– Vi er i ein veldig sterk økonomisk posisjon, men midlane våre er ikkje Fifas pengar. Det er pengane i fotballen. Så når fotball slit, må vi vurdere kva vi kan gjere for å hjelpe. Det er ansvaret vårt og plikta vår, seier presidenten.

Fifa jobbar no med å finne gode måtar å støtte ramma forbund på

Mellom dei vil dei 211 medlemsnasjonane få ei forskotbetaling frå Forward-programmet så fort dei nødvendige godkjenningane er på plass. Programmet har ei ramme på 19 milliardar kroner og er meint for å promotere fotball verda over.

NFF misnøgd med norsk krisepakke

Tysdag presenterte Lotteri- og stiftelsestilsynet retningslinjene for å søkje om middel frå krisepakken til regjeringa på rundt 700 millionar kroner til idretten og frivilligheten.

Norges Fotballforbund (NFF) har reagert på at tapte sponsor- og kioskinntekter ikkje blir dekka.

– Dette er ikkje slik NFF og andre i idretten oppfatta intensjonen med krisepakken. For klubbane våre er desse to punkta ein uløyseleg og naturleg del av heilskapen i eit arrangement og viktige inntektskjelder som definitivt er med på å finansiere frivilligheita og drifta av klubbane våre. Det same gjeld for dei fleste andre særforbund og klubbar i Idretts-Noreg, sa NFF-president Terje Svendsen i ei pressemelding onsdag.

