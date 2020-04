Avis: FA vil bruke Wembley til engelsk sesongavslutning

sport

Planane blir omtalte av avisa The Times ifølgje det danske nyheitsbyrået Ritzau.

Avisa skal ha kjelder på at FA tilbyr å stille landslagsarenaen og Englands treningssenter til disposisjon for å få i gang Premier League igjen.

Premier League er utsett på ubestemt tid på grunn utbrotet av koronaviruset, men fotballforbundet har framleis håp om å få avslutta sesongen.

Stadion og hotell

Wembley kan gjennomføre fleire kampar per dag og hjelpe med å minske reiseaktiviteten, medan treningssenteret St. George's Park har fleire fasilitetar som kan takast i bruk.

Treningssenteret skal ha 13 fotballbanar som laga kan bruke til trening før kampane på Wembley, og senteret består òg av eit hotell med 228 hotellrom der laga kan opphalde seg.

FA valde å stenge treningssenteret 24. mars, som gjer at både fotballbanane og hotellet er mogleg å bruke.

Ifølgje The Times er det lite sannsynleg at sesongavslutninga vil opnast for publikum.

Mange kampar

All fotball i England vart stoppa 13. mars og ein oppattstart av sesongen vil vere avhengig av tilrådinga og rådgivinga til helsestyresmaktene og regjeringa.

I tillegg til faren for smitte av koronaviruset, er det òg stilt spørsmål om fleire kampar på kort tid vil gjere at det er mogleg å gjennomføre sesongen.

Ein av dei som er skeptiske til det er Manchester City-stjerna Kevin de Bruyne, som meiner at spelarane treng tre til fire veker for å førebu seg til at sesongen byrjar igjen.

– Viss vi startar med ein gong vil alle bli skadde etter nokre få kampar, sa de Bruyne i eit intervju med den belgiske avisa HLN, attgjeve av The Independent.

