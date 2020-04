Fifa-topp tvilar på landskampar før i 2021

sport

I tillegg til å vere visepresident i Det internasjonale fotballforbundet leier Montagliani ei Fifa-nedsett arbeidsgruppe som skal legge planar for å handtere konsekvensane av koronakrisa.

Kampaktiviteten i internasjonal fotball har i stor grad vore stansa sidan førre månad som følgje av virusutbrotet.

Fifa har allereie utsett alle landskampar som skulle vore spelt i mars og juni. No seier visepresident Montagliani at landskampperiodane i september, oktober og november òg kan bli droppa.

Utfordringar

Han trur situasjonen fotballen har hamna i kan tvinge fram den løysinga.

– Personleg meiner eg det blir ei utfordring (å spele landskampar då). Ikkje berre på grunn av helseproblematikken rundt om i verda og omsynet til førebuingar, men også med tanke på det å skulle reise utanlands så fort vi er i gang igjen, seier canadiaren.

– Eg synest at den nasjonale fotballen har førsteprioritet. Landskampane i september står framleis på terminlista, men eg heller mot å seie at dei ikkje står på trygg grunn slik ting er no, legg han til.

Om fotballen igjen kan sleppe supporterane inn på tribunane, kan komme til å henge saman med tilgjengelegheita på ein koronavirus-vaksine. Han er kanskje ikkje klar før i 2021.

– Eg tviler veldig på at dei første kampane blir med tilskodarar på tribunane. Det klarer eg ikkje sjå for meg. Det vil vere ein kjemperisiko å ta, seier Montagliani.

Gradvis opptrapping

Han trur fotballen, til liks med resten av samfunnet, må startast opp igjen gradvis.

Dei delane av verda som er hardast ramma av viruspandemien kan få problem med å komme i gang igjen i 2020, meiner Fifa-visepresidenten.

Montagliani er òg president i Concacaf, fotballforbundet for Nord- og Mellom-Amerika og Karibia.

Han antydar no òg at det kan tvinge seg fram endringar i formatet for VM-kvalifiseringa til sluttspelet for menn i Qatar i 2022.

(©NPK)