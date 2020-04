Langrenn: Mot to nye sesongar for sprinttrenar Monsen

sport

Det stadfestar han overfor TV 2. Nyheita kjem dagen etter at allroundtrenar Eirik Myhr Fossum opplyste til same kanal at han er samd med Skiforbundet om ein ny kontrakt.

– Det nærmar seg semje med Skiforbundet om alt. Det einaste eg ikkje har greidd enno, er å levere papira. Den nye kontrakten gjeld fram til etter Beijing-OL i 2022-sesongen, så det er snakk om to sesongar, seier Monsen.

Noreg tok gull både i sprint og lagsprint med Monsen som trenar under Seefeld-VM i februar 2019.

– Vi ønsker sjølvsagt å halde på dei gode resultata vi har utretta tidlegare. Det har jo gått bra, men det er inga sovepute. Vi jobbar heile tida med utvikling, og så blir det jo spennande å sjå kva som skjer til vinteren og om det blir ein vanleg rennsesong, seier Monsen.

