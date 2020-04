Søderlunds fotballiv i Sverige: Full kontakt på trening og testkamp laurdag

sport

Sverige har valt ei anna tilnærming til koronapandemien enn Noreg. Det er generelt eit friare regime hos svenskane, og med det er det òg hittil langt fleire dødsfall enn i Noreg, ifølgje worldometers.info.

– Vi trenar som normalt, og dagane er ok. Det er altså ikkje som heime. Dette er jo noko styresmaktene her har bestemt. Då må vi jo berre følgje det. Men det er jo litt rart at kompisane mine i Noreg ikkje får trene saman, medan vi gjer det. Så lenge vi følgjer rådet frå helsestyresmaktene, så får det vere greitt, seier Søderlund til NTB.

Häcken har trena som vanleg i heile koronaperioden, men Søderlund har teke nokre forholdsreglar i kvardagen.

– Vi er ikkje mykje unødvendig på butikk og slike ting. Så det blir den nære familien. Andre held vi oss mest unna. På trening blir det jo at ein ikkje kan unngå å gå i duellar og slikt, seier Søderlund.

Pause

Tysdag hadde han den første treninga si i Häcken etter ein vekes påskeferie.

I februar vart det klart at angriparen skifta beite. Han flytta frå Trondheim til millionbyen Göteborg.

– Eg er veldig tilfreds med dette. Häcken er ein litt mindre klubb enn RBK. Det er roleg og avslappande i klubben og ein litt annan kvardag enn i Trondheim der det er litt meir merksemd, seier Søderlund.

Saman med kjærast og son (3) er han i ferd med å runde av sine to første månader i den svenske byen.

