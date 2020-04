Ødegaard kan få meisterligaplass utan å spele meir

sport

Real Sociedad og Getafe ligg begge på 46 poeng etter 27 av 38 serierundar, men Real er nummer fire på tabellen på innbyrdes oppgjer. Dette er den siste plassen på tabellen som gir meisterliga neste sesong.

Det er lokalavisa El Diario Vasco som skriv om fordelinga av dei ettertrakta plassane onsdag.

Avisa viser mellom anna til kjelder i det spanske fotballforbundet og ein konkurransekomité i La Liga i omtala si av saka.

To scenario

I Spania har ein sett 6. juni som første moglege dato for kampar, men pandemisituasjonen gjer at alt er svært usikkert. Det skal ikkje vere aktuelt å spele utover hausten for å fullføre serien.

Skulle ligaen ikkje vere ferdigspiet til 6. august, vil aktuell tabellsituasjon bli teljande, skriv El Diario Vasco.

Dei to mest sannsynlege scenarioa er at tabellen etter 27 serierundar blir teljande og ingen fleire kampar blir spelte, eller at sesongen blir fullført i ekspressfart til sommaren og alle 38 rundane tel på tabellen.

Blir?

Ødegaard er utlånt frå Real Madrid for to sesongar, men det er ei opning i avtalen for å avslutte opphaldet i Nord-Spania til sommaren.

Ødegaard har vore eit heitt namn i Spanias største avis Marca i påsken. Han pryda framsida åleine sist laurdag. For to dagar sidan slo avisa i ein annan artikkel fast at Ødegaard allereie er klar til å ta over posisjonen til Luka Modric om han vil forkorte opphaldet i Real Sociedad.

Klubbleiinga i Sociedad har uttrykt at dei er trygge på at Ødegaard held fram eitt år til og så startar karrieren i Real Madrid sommaren 2021. Det kan i så fall vere rett i etterkant av å ha spelt EM for Noreg. Det norske landslaget er to sigrar (i Uefas nasjonsliga) unna å få plass i sluttspelet.

Real Sociedad skal spele den spanske cupfinalen denne sesongen. Han skulle vore arrangert i Sevilla laurdag denne veka, men er utsett inntil vidare.

5. august vart tidlegare i vår halde av til denne finalekampen der Athletic Bilbao er Ødegaards motstandar.

(©NPK)