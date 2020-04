Arsenal lovar alle tilsette full lønn ut sesongen

sport

I eit skriv til fansen onsdag skriv klubben at før ting vender tilbake til det normale vil mykje bere preg av uvisse, både for klubben og supporterane.

Likevel blir alle på lønningslista garantert full lønn ut mai månad. Det betyr mellom anna at dei som berre jobbar under heimekampane til London-klubben får betalt som planlagt, sjølv om kampane er utsette. Skulle kampane blir sett opp på eit seinare tidspunkt, vil dei tilsette få betalt for dette i tillegg.

Det er allereie kjent at toppleiinga i klubben har sagt frå seg ein tredel av lønna si dei neste 12 månadene – og i skrivet til fansen står det at klubben ikkje har nokon intensjon om å redusere arbeidsstokken.

Fleire klubbar i Premier League har permittert tilsette, medan andre har trekt tilbake permisjonsvarsla etter kritikk. Bournemouth, Tottenham og Liverpool har alle snudd etter ha fått saftig kritikk for å ha permittert tilsette utanfor spelartroppen.

