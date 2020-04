Austerrike vil tillate fotball og formel 1 for lukka dører

sport

Det opplyste den austerrikske idrettsministeren Werner Kogler i eit intervju onsdag.

Spelarane i den austerrikske toppdivisjonen kunne frå måndag igjen trene, men som i Noreg i mindre grupper.

Det er opp til det nasjonale fotballforbundet å komme med ei ny terminliste, og Kogler gjorde det klart at spesielle helseomsyn må på plass for at sesongen kan halde fram.

Mellom anna må klubbar innføre virustestar for spelarar og trenarar kort opp til kampstart.

Kogler viste òg til reglar som er foreslått for tysk Bundesliga. Der planlegg ein kampar der totalt 239 menneske kan vere til stades på lukka stadion. Det vil vere tillate for utøvarar, støtteapparat, journalistar og tryggingsfolk.

Kogler, som representerer Dei Grøne, sa òg at han ikkje har nokon planar om hindre VM-runden i formel 1 på Spielberg-banen. Han er planlagt helga 4.- 5. juli.

Kogler åtvara derimot mot at eit Grand Prix-løp omfattar langt fleire menneske enn ein fotballkamp, sjølv utan tilskodarar.

Den austerriksk regjeringa gjorde òg merksam på at restriksjonar i reiseverksemda i samband med arrangementet kan skape problem med å avvikle VM-runden.

– Vi fører for tida ein streng immigrasjonspolitikk i Austerrike, og det vil framleis gjelde i tida framover, sa Austerrikes innanriksminister Karl Nehammer.

Måndag kunne over 600 austerrikske toppidrettsutøvarar trene igjen. Samtidig varsla antidopingbyrået i landet (NADA) at dei vil trappe opp dopingkontrollane sine.

(©NPK)