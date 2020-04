Fotball: – Asiatisk meisterliga blir spelt ferdig i år

sport

Generalsekretær Windsor John seier til nyheitsbyrået AFP at han er sikker på at både den asiatiske utgåva av meisterligaen og AFC Cup vil bli fullført i år.

I begge turneringane deltek lag frå heile Asia, Sentral-Asia og Midtausten. I første omgang er turneringane sette på vent fram til slutten av juni.

– Begge vil bli spelt i år. Vi har framleis tid, sa John til nyheitsbyrået, og la til at nye datoar for turneringane kan bli kjent allereie i slutten av denne månaden.

Han ser ikkje bort frå at kampane må spelast for tomme tribunar, men seier at det asiatiske fotballforbundet er fast bestemt på at turneringane skal spelast ferdig – av sportslege årsaker og kommersielle forpliktingar.

Både meisterligaen og AFC Cup vart stansa i mars på grunn av pandemien. Finalane i turneringane skal etter planen finne stad i november.

