Ishockey: Gjøse overtek Storhamar

Det stadfestar mjøsklubben sjølv på nettsidene sine onsdag.

- Vi er veldig glade for at Anders har takka ja til å trene Storhamar dei neste to sesongane. Anders er ein ung ambisiøs trenar, men har allereie GET-ligaerfaring frå trenarteam i Frisk Asker, Lillehammer og Sparta, skriv Storhamar i ei fråsegn.

Gjøse har òg vore knytt til Norges Ishockeyforbund som trenar for fleire aldersbestemte landslag.

35-åringen, som mellom anna har ei fortid som speler i Stavanger Oilers, har underteikna ein toårsavtale med opsjon på ytterlegare to år.

– Eg er stolt over å få denne moglegheita i ein så tradisjonsrik klubb som Storhamar og eg gler meg veldig, seier Gjøse til Stavanger Aftenblad.

Dei siste sesongane har den nye Storhamar-sjefen vore assistenttrenar i Sparta.

Hockeysesongen vart for ei tid tilbake stansa og avblåst som følgje av koronaviruset. Storhamar enda på andreplass bak Stavanger i grunnserien, og sluttspelet kom aldri i gang.

