Europeisk ligatopp: Fotballoppstarten må skje utan publikum

sport

European Leagues er paraplyorganisasjon for europeiske fotballseriar og klubbforeiningar og har 36 medlemmer, blant dei Norsk Toppfotball og engelske Premier League.

Visegeneralsekretær Colombo fortel at nokre få ligaer vurderer å avbryte sesongane sine heilt, men at dei fleste siktar mot å fullføre eller starte opp så snart som mogleg, skriv BBC.

– Prioriteten så langt har vore å skape vilkår for å halde fram turneringane i sommar, dersom det blir mogleg. Du må ta opp att treninga og utvikle eigne protokollar. Det er ingen tvil om at det vil skje bak lukka dører, så turneringsarrangørane må utvikle nye protokollar for det medisinske, trening og kampar, seier Colombo.

– Men det er sjølvsagt umogleg å svare på spørsmålet «når kan vi spele igjen?» Det er ingen som har det svaret, legg han til.

European Leagues-toppen understrekar at det er regjeringane i dei ulike landa som sit med ansvaret for å lette på dei ulike restriksjonane som gjeld for idretten. Og sjølv om dei ønskjer å verne om dei ulike turneringane, kjem helse først.

– Det er ingen tvil om det. Helsa til spelarane og alle andre som er involvert i kampar; støtteapparatet, media, alle skal vere trygge, seier Colombo.

Organisasjonen hans samarbeider tett med Det europeiske fotballforbundet (Uefa), som neste veke skal halde ein videokonferanse der det tek ytterlegare avgjerd rundt handteringa av koronakrisa.

(©NPK)