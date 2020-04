Lønnskutt for Rosenborg-spelarane

sport

Ifølgje Adresseavisen gjeld lønnskuttet i første omgang ut mai.

RBKs spelarar har vore sparte økonomisk til no under koronakrisa. Dei har ikkje vore permitterte, i motsetning til 39 andre tilsette som har vore heilt eller delvis permitterte sidan i midten av mars.

Med stans i Eliteserien til minimum 15. juni, vart det verre å skjerme spelarane heilt frå dei økonomiske konsekvensane som koronaepidemien har ført til.

– For oss, som så mange andre, blir dette eit krevjande år økonomisk. Men vi jobbar hardt for å få klubben gjennom denne krisa på best mogleg måte, seier dagleg leiar Tove Moe Dyrhaug.

Kutta gjeld òg leiargruppa, som har jobba for fullt til no gjennom krisa.

