Mot hockeystart i september – opnar for tomme tribunar

sport

Tysdag denne veka skulle den første NM-finalen vore spelt, men heile sluttspelet vart avlyst på grunn av koronaepidemien. Det same er VM i Sveits og alle oppkøyringskampane landslaget skulle spelt i april.

Norges Ishockeyforbund jobbar for tida med sesongen 2020/21 og forheld seg til at den skal gå som planlagt med oppstart i midten av september.

– Det er framleis mykje uvisse. Vi trør vatnet litt og ventar på kva som skjer, seier sportssjef Petter Salsten i ishockeyforbundet.

– Men vi held på å setje opp terminlista for neste sesong, og det kan jo hende at vi må starte med å spele utan publikum, legg han til.

Tidlegare i april bestemte ishockeystyret at hockeytinget i Stavanger blir flytta til oktober. Det var opphavleg lagt til juni.

Uvisse

Ishockeystyret bestemte òg at alle seriane vart frosne slik at neste sesong startar med det same oppsettet som i 2019/20-sesongen. Det vil for eliteserien seie at Narvik og Grüner, som skulle spelt kvalifisering mot Comet og Lørenskog, speler på øvste nivå òg kommande sesong.

I august skal Noreg etter planen spele OL-kvalifisering mot Sør-Korea, Danmark og Slovenia på heimebane. Den turneringa står framleis i kalenderen.

Også i hockeymiljøet håpar ein at råda som styresmaktene har varsla i byrjinga av mai, vil klargjere situasjonen – òg rundt OL-kvalifiseringa.

– No er det jo fleire nasjonar med i den kvalifiseringa. Vi har ikkje høyrt noko enno om OL-kvalifiseringa frå det internasjonale ishockeyforbundet, men vi heng på og er i stadig kontakt med dei, seier Salsten.

(©NPK)