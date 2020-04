sport

– Det rosa rittet (fargen på leiartrøya) blir straffa for å tilfredsstille ønska til Tour de France- og Vuelta-arrangørane ASO, sa Vegni i eit intervju med La Gazzetta torsdag.

– Dei siste to månadene har det berre dreidd seg om korleis dei skal straffe Giroen, den einaste reelle utfordraren til Tour de France, sa Vegni.

– Franskmennene har ope gått ut og foreslått at Giro d'Italia bør gå over tre helgar i staden for fire for å få plass til rittet mot slutten av sesongen. Vi må forsvare oss, sa han.

Den 103. utgåva av Giro d'Italia var planlagt frå 9.–31. mai, med 3.–25. oktober som mogleg ny dato

