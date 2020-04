Skøyter: OL-vinnar Simen Spieler Nilsen gir seg

sport

Simen Spieler Nilsen var ein del av det norske lagtempolaget som gjekk inn til OL-gull i Pyeongchang i 2018. Sverre Lunde Pedersen og Håvard Bøkko var òg med på laget.

– Eg har valt å leggje skøytene på hylla no føre komande sesong. Det er trist og litt vemodig å måtte gi seg etter to skadeprega sesongar, men eg sit att med tallause gode minne, og OL-gullet med ein fantastisk gjeng tronar øvst! Det er ei tid for alt og no startar eit nytt og spennande kapittel utan 200 reisedøgn, skriv han på Facebook.

Nilsen var uheldig i sesongoppkøyringa og skadde ryggen i ein sykkelvelt i Inzell i september. Han fekk konstatert tre små brot i ryggen. Også Lunde Pedersen var innblanda i uhellet, men Fana-løparen slapp lettare unna.

Lunde Pedersen gjekk inn til sølv under allround-VM i Vikingskipet i mars.

(©NPK)