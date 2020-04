Aalesund lettar på permisjonane – spelarane tilbake på trening til veka

sport

Dermed kan spelarane returnere til treningsfeltet til klubben. Aalesund permitterte spelarar, trenarar støtteapparat og andre tilsette 26. mars som følgje av koronakrisa.

– A-lagsspelarane har i snart fem og ei halv veke drive frivillig eigentrening. Vi har likevel, gjennom tett og god dialog med spelarutvalet, valt å lette noko på permisjonane slik at dei kan få meir kvalitet og oppfølging av trenarteamet på nokre treningsøkter i veka, skriv klubben i ei pressemelding.

Klubbdirektør Geir S. Vik opplyser til NTB at permisjonsgrada frå måndag blir endra slik at spelarane og trenarane er 70 prosent permitterte. I pressemeldinga takkar han dei for måten dei har handtert situasjonen på.

– Eg vil rose spelarane og trenarteamet som har handtert ein utfordrande situasjon på ein framifrå måte, seier Vik.

Aalesund rykte sist sesong opp til Eliteserien. Det er uvisst kva tid fotballen i Noreg kan startast opp att. Inntil vidare er alle publikumsarrangement forbodne fram til 15. juni.

(©NPK)