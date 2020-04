Arbeidsgruppe skal utarbeide smittevernreglar for masseidrettsarrangement

sport

OPT (Outbreak Prevention Taskforce) er oppretta av Det internasjonale friidrettsforbundet (World Athletics) i samarbeid med Det internasjonale instituttet for løpsidrettsmedisin (IIRM), men den involverer ekspertar frå ei rekke andre idrettar.

Med i arbeidsgruppa er ekspertar frå sykling (UCI), ski (FIS), triatlon (ITU), roing (Fisa) og Den internasjonale paralympiske komité (IPC), og dessutan medisinsk ekspertise på smittsame sjukdommar, mellom anna frå WHOs ekspertgruppe for koronaviruset.

– Vi opprettar denne arbeidsgruppa for å samle nøkkelrepresentantar frå ulike uthaldtsidrettar for å finne løysingar og skape passande og gjennomførbare retningslinjer for deltakarar i masseidrettsarrangement, funksjonærar, frivillige og lokalsamfunna der dei blir arrangerte, seier Stephane Bermon i World Athletics' helse- og vitskapsavdeling i ei fråsegn.

(©NPK)