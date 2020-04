Krisemøte for Premier League-toppane: Harde forhandlingar ventar – 22 lag neste sesong?

sport

BBC og andre britiske medium melder at det på telefonkonferansen vil bli diskutert ein mogleg siste frist for å avslutte Premier League. Datoen skal vere 30. juni.

Bakgrunnen er at mange spelarar har kontraktar som går ut den datoen, og klubbar frykter eit kaos som følgje av det. Juristar har vore klare på at spelarane ikkje kan påleggast å fullføre seriane dersom kontrakten ikkje er gyldig.

I tillegg har fleire klubbar sponsoravtalar som blir avslutta eller startar denne datoen. Det gjeld mellom anna Liverpool.

22 lag?

Dei seks «store» i eliteserien (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea og Tottenham) skal vere fullt innstilt på å fullføre serien og vere opne for å spele til utpå hausten om nødvendig.

Ifølgje Daily Mail blir det kravd berre sju stemmer av 20, for å stoppe eit eventuelt vedtak om å ha 30. juni som siste moglege kampdag denne sesongen.

Dersom PL og meisterskapsserien ikkje blir teken opp att på grunn av pandemien, har eit omdiskutert forslag komme på bordet under uformelle samtalar mellom klubbtoppane.

Det er å la Leeds og West Bromwich rykke opp til eliteserien, spele Premier League med 22 lag neste sesong og berre 22 klubbar på nivå to.

Mange kampar står att

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har bede medlemmene sine om å gjere alt dei kan for å fullføre seriane.

Torsdag vart det klart at 29. august er sett som ein mogleg dato for Champions League-finalen. Det er tre veker etter at den nesten PL-sesongen er planlagt.

Det står att 92 kampar i Premier League, og laurdag er det 40 dagar sidan det sist vart sparka ein ball i den serien.

