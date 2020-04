City-stjerne i gang som lærarvikar

sport

Det skjedde på dagen der britiske barn normalt skulle returnert til skular og barnehagar etter to vekers påskeferie. Som følgje av koronaepidemien må familiane i Storbritannia halde fram opplegga sine med læring på heimebane.

Kringkastaren BBC har lansert ein utdanningspakke for å gjere det lettare for foreldra å halde hjula i gang på heimeskulen. Og Agüero er blant namna på ei stjernespekka lærar-liste, skriv The Guardian.

Manchester Citys argentinske spiss bidreg ved å lære barn å telje på spansk.

– Det er ei tøff tid for barna, og også for foreldra som prøver å halde dei fokusert på heimeutdanninga, seier Agüero ifølgje nyheitsbyrået AP.

Han har hatt god tid til å levere bidraget sitt til BBC-prosjektet. Premier League-fotballen er utsett på ubestemt tid, og City spelte sin førre kamp 8. mars.

Mellom anna aktuelle kurs på timeplanen er historietimar med skodespelar Danny Dyer, musikk med artisten Mabel og geografi med programleiar og naturfilmskapar David Attenborough.

