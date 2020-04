Diomandé herja i FIFA 20-turnering, til sluttspel 17. mai

sport

Nordmannen var ein klasse betre enn rivalane i den TV-overførte turneringa og slo Javier «Chicharito» Hernandez frå byrival Los Angeles Galaxy 1–0 før han feia Chicago Fire-spelar Francisco Calvo av banen med 4–0. Han vart hovudoppslag på nettstaden til ligaen.

I fråvær av aktiv idrett har virtuelle turneringar vorte populære, og nordamerikanske MLS har hengt seg på. I eMLS Tournament Special blir kvar klubb representert av ein fotballspelar og ein e-sportspelar, som kvar spelar ein kamp i FIFA 20, og så blir resultata lagde saman.

Det skal spelast miniturneringar fire helgar på rad, og vinnaren for kvar helg går vidare til sluttspelet som blir avvikla med semifinalar og finale 17. mai. Diomandé herja med motstandarane då LAFC slo byrival Galaxy og Chicago Fire søndag.

Dobbel feiring

Det var stilt store forventningar til oppgjeret til nordmannen med tidlegare Manchester United-spelar Chicharito i ei virtuell utgåve av byderbyet El Tráfico (som er ein dobbel referanse til spanske El Clásico og trafikken i Los Angeles). Diomandé vart dobbel matchvinnar då han styrte seg sjølv i jakta på ein bakromslobb og sette inn målet som gav 1–0-siger.

Dermed kunne han gjere favorittfeiringa si både på banen og i gamingsofaen. Mindre nøgd var Chicharito, som gøymde hovudet i hendene.

I oppgjeret som følgde mellom dei profesjonelle gamarane RemiMartinn og Godfather, vende førstnemnde 0–1 til 3–1 slik at LAFC gjekk vidare med samanlagt 4–1.

Tre mål av 99

I delfinalen mot Chicago Fire punkterte Diomandé spenninga ved å feie Francisco Calvo av banen med 4–0. To av måla skåra han med seg sjølv, slik at tre av fem Diomande-mål i dei to kampane vart sette inn av nummer 99 sjølv. RemiMartinn fullførte verket då han slo BITW7 2–1, slik at LAFC tok seg til sluttspelet med 6–1 samanlagt.

Diomandé rakk ikkje å årsdebutere for LAFC på banen før sesongen vart sett på vent som følgje av viruspandemien, men han er godt på veg mot å gi klubben ein kjempeopptur og kanskje ein tittel før sesongen kan takast opp att på ordentleg.

